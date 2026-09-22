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WWM-Kandidatin strauchelt bei 2000 Euro – das hat mit Wal Timmy zu tun

Günther Jauch bei &quot;Wer wird Millionär?&quot;: Am Montag, 28. April 2025, verabschieden sich gleich mehrere Kandidaten mit wenig Geld.
Günther Jauch brauchte an dem Abend starke Nerven.Bild: rtl

WWM-Kandidatin strauchelt bei 2000-Euro-Frage – was Wal Timmy damit zu tun hat

Nach einer Frage zum Fiebermessen, stolpert die Kandidatin Celine Weimer über einen Begriff aus der Geschichte um Buckelwal Timmy. Hättest du es gewusst?
22.09.2026, 11:1722.09.2026, 16:05

Mit Kandidatin Celine Weimer hatte es Günther Jauch bei «Wer wird Millionär» nicht leicht: Bei der 1000-Euro-Frage zu der zuverlässigsten Methode fürs Fiebermessen brauchte die Kandidatin gleich zwei Joker. Die Odyssee geht danach mit einer Frage zu einem Begriff weiter: Was ist eigentlich eine Barge? Die Kandidatin musste sich auch hier Hilfe holen.

Wer in den vergangenen Wochen die unzähligen Berichte rund um Buckelwal Timmy verfolgt hat, sollte aber wissen, um was es sich bei dem Begriff handelt. Gehörst du auch dazu?

Seit Ende April wissen nun deutlich mehr Menschen als zuvor: Eine Barge ist ...?
An dieser Umfrage haben insgesamt 3216 Personen teilgenommen

Mit dem Joker konnte sich Celine Weimer noch retten, bei 8000 Euro war dann aber Schluss und die Mediengestalterin zockte nicht weiter.

15 Fragen
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WWM: Schaffst du die 2000-Euro-Frage?

(kek)

WWM-Kandidat verspielt 32'000 Euro – hättest du die Antwort gewusst?
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Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet
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Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet

Buckelwal Timmy hat mehrere Wochen Deutschland und die Welt bewegt.
quelle: dpa / philip dulian
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«… das machen Sie ja mit Ihrem Wurstbrot auch!» Timmy-Pressekonferenz wird zur Comedyshow
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