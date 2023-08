Auch die Tessiner Kantonspolizei bestätigt in einer Mitteilung, dass die Schäden an den Zügen und der Infrastruktur beträchtlich seien. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossangebot vor Ort.

Nicht alle Züge können aber über die Panoramastrecke umgeleitet werden, deshalb kommt es auch zu Zugausfällen. Betroffen sind am Freitagmorgen zum Beispiel die Verbindungen ab Zürich HB nach Milano Centrale und nach Genova P. Principe. Auch die Verbindung von Basel über Luzern nach Milano ist gestrichen. Es verteilen sich in den nächsten Tagen also mehr Menschen auf weniger Züge. Die SBB will um 13.30 Uhr über den Stand der Dinge informieren.

Beim Unfall wurde niemand verletzt und es ist auch kein Gefahrengut ausgetreten. Der Zugverkehr soll nun über die Gotthard-Panoramastrecke umgeleitet werden. Die Reise in beide Richtungen verzögert sich damit um eine Stunde. Aber: «Aufgrund der Umleitungen über die Bergstrecke, des Ferienrückreiseverkehrs sowie der am Wochenende stattfindenden Street Parade wird es zu stark belegten Zügen kommen. Es ist mit Stehplätzen zu rechnen», schreibt die SBB weiter.

Eigentlich sorgt zur Ferienzeit der Strassentunnel durch den Gotthard für rote Köpfe. Weil am Donnerstag im Basistunnel ein Güterzug entgleiste, ist nun auch der Zugverkehr eingeschränkt. «Gemäss aktuellem Stand bleibt der Gotthard-Basistunnel aufgrund der Entgleisung eines Güterzugwagens bis mindestens Mittwoch, 16. August 2023, 24.00 Uhr, gesperrt», schreibt die SBB in einer Medienmitteilung.

