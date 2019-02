Schweiz

ÖV

Ein Toter bei schwerem Bahnunglück auf Gotthard-Bergstrecke in Airolo TI



Ein Toter bei schwerem Bahnunglück auf Gotthard-Bergstrecke in Airolo TI

Auf der Gotthard-Bergstrecke bei Airolo TI sind am Dienstagmorgen zwei Bahnarbeiter von einem Zug erfasst worden. Einer der Männer starb am Unfallort, der zweite wurde schwer verletzt in ein Spital geflogen.

Die beiden Arbeiter führten entlang der Bahngleise Kontrollen durch, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittag mitteilte. Dabei wurden sie aus unbekannten Gründen vor dem Südportal des Gotthardtunnels von einer in Richtung Norden fahrenden Komposition der Regionalbahngesellschaft Tilo erfasst.

Im Zug befanden sich laut Polizei fünf Personen. Der tödlich verunglückte SBB-Bahnarbeiter war ein 40-jähriger Schweizer. Sein schwer verletzter 39-jähriger Kollege ist ebenfalls Schweizer.

Gemäss der Bahnverkehrsinformation ist die Gotthard-Bergstrecke wegen des Unfalls zwischen Göschenen UR und Airolo noch bis voraussichtlich 14 Uhr gesperrt. Die Regionalexpress-Züge fallen zwischen Göschenen und Airolo aus, es verkehren Ersatzbusse. (whr/sda)

Aktuelle Polizeibilder

Abonniere unseren Newsletter