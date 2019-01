Schweiz

ÖV

Fabio Peng: RhB-Lokführer knipst die besten Schneebilder



Dieser Bündner Lokführer hat wohl gerade den besten Job der Welt

RhB-Lokführer Fabio Peng kurvt durch das tief verschneite Graubünden und knipst Fotos aus dem Führerstand. Er begeistert damit Twitter-User rund um den Globus.

Die Sonne geht über den tief verschneiten Bünder Bergen auf, das Licht spiegelt sich auf den Schienen neben einer meterhohen Schneedecke.

Es sind Bilder, von denen die Bürogummis im Flachland derzeit nur träumen können. Für den Bündner Fabio Peng, Lokführer bei der Rhätischen Bahn (RhB), sind sie Alltag. Arbeits-Alltag.

«Ich fotografiere einfach gerne. Und teile meine Eindrücke mit bahnbegeisterten Leuten», sagt der 29-jährige Peng zu watson. Mit den Schnappschüssen aus dem Führerstand begeistert er in diesen Tagen die Internet-Gemeinde.

Twitter-User belohnen seinen Bilder mit hunderten Likes und Retweets. «Du hast den besten Job auf der Welt», kommentiert etwa ein Bahn-Fan aus Portugal.

bild: zvg

Natürlich nimmt Beng die Kamera nicht einfach so in die Hand, während er den Zug steuert. «Ich filme die Fahrt auf einem fix montierten Stativ und mache in meinen Pausen Screenshots, die ich auf Twitter stelle».

Kontrastreich

Zwischen Wiesen und Filisur pic.twitter.com/46sjjGlWqD — Fabio (@calandamountain) January 17, 2019

Die letzten Tage mit den rekordverdächtigen Neuschneemassen seien aufregend gewesen: «Man musste dauernd wegen den Räumfahrzeugen stoppen. Die gigantischen Schneewände waren schon eindrücklich.»

Für die nächsten Tage ist im Bündnerland Traumwetter angekündigt. «Es sind absolut perfekte Tage, um mit der RhB eine Tour durch die Berge zu machen!», wirbt Peng.

Und jetzt: Eintauchen in die Welt von Fabio Peng:

So, bald hab ichs auch geschafft.

Schönen Abend! pic.twitter.com/NBQfmVEskq — Fabio (@calandamountain) 15. Januar 2019

Zug im Blick.

Warten auf die Weiterfahrt. pic.twitter.com/HcX7TNZnWb — Fabio (@calandamountain) 16. Dezember 2018

Mein Güterzug hat nicht gerade Vorrang ;-). pic.twitter.com/dzyy5Sdzg9 — Fabio (@calandamountain) 4. Januar 2019

(amü)

Die Wucht und Pracht des Schnees in 28 Bildern

Nur noch kurz die Windschutzscheibe vom Schnee befreien .... Video: srf

Abonniere unseren Newsletter