SBB-Zug zwischen Bern und Olten nach Kollision mit Tieren evakuiert

Die Fahrgäste aus dem betroffenen Zug wurden evakuiert, wie ein SBB-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Die übrigen Personenzüge wurden via Stammstrecke über Burgdorf BE umgeleitet. Dadurch entstanden Verspätungen von bis zu 15 Minuten.

Auf der Bahnhauptlinie zwischen Olten SO und Bern ist es am Montagmorgen zu Einschränkungen gekommen. Ein Zug war gemäss Angaben der SBB bei Thunstetten kurz nach 09.00 Uhr mit Tieren kollidiert.

