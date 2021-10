Vor 25 Jahren verschwand SRF-Praktikantin Scheuerle spurlos – der Fall bleibt ein Rätsel

Am 8. Oktober 1996 verschwand Heidi Scheuerle auf dem Weg von Kreuzlingen nach Basel, als sie per Autostopp unterwegs war. Im Jahr 2000 wurden ihre Überreste in einem Waldstück oberhalb Spreitenbach gefunden. Vor fünf Jahren rollten die Ermittler den Fall noch einmal auf – auch ein Fingernagel wurde erneut analysiert.

Claudia Laube / ch media

Die deutsche Staatsangehörige Heidi Scheuerle war auf dem Weg zu ihrer ersten eigenen Recherche für das Schweizer Fernsehen. bild: zvg

Die deutsche Staatsangehörige Heidi Scheuerle arbeitete als Praktikantin für das Schweizer Fernsehen. Am 8. Oktober 1996 wurde sie das letzte Mal beim Rastplatz Forrenberg bei Winterthur gesehen.

Vier Jahre später, am 28. Oktober 2000, stiess ein einheimischer Pilzsammler in einem Waldstück oberhalb von Spreitenbach, zwischen Bollenhof und Egelsee, auf einen Schädel.

Die Leichenteile konnten aber nicht sofort Scheuerle zugewiesen werden. Weil ihr Fall nicht ins Raster der Fälle fiel, die mit dem Fund abgeglichen wurden, vergingen zwei Jahre, bis mit einer DNA-Analyse mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass es sich um Scheuerle handelte - und mit grösster Wahrscheinlichkeit um einen Mordfall.

Die Kantonspolizei Aargau führt auf ihrer Webseite nur zwei ungeklärte Tötungsdelikte auf: den Mord auf der Koblenzer Aarebrücke von 2009 sowie den Fall Scheuerle. Bei beiden sind für entscheidende Hinweise Belohnungen ausgesetzt. In Heidi Scheuerles Fall sind es 50'000 Franken. Vor fünf Jahren, als sich der Tag ihres Verschwindens zum 20. Mal jährte und der Fall im Zusammenhang mit dem Vierfachmord von Rupperswil von dieser Zeitung thematisiert wurde, gingen neue Hinweise ein.

Fingernagel vom Fundort bringt keine neue Spur

Und auch wenn inzwischen 300 Verdächtige erneut überprüft und ein Fingernagel vom Fundort mit neuer Technik wiederum analysiert wurde: Die Ermittler tappen weiterhin im Dunkeln. Laut Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht konnte der Fingernagel nicht einem möglichen Täter zugeordnet werden. Das heisst: «Es hat sich nichts Neues ergeben», wie Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage sagt.

Beim roten Punkt befindet sich auf Spreitenbacher Boden der Bollenhof. Zwischen diesem und dem Egelsee, nur wenige Meter zur Zürcher Kantonsgrenze, wurden im Jahr 2000 die Leichenteile entdeckt. karte: map.geo.admin.ch

In der Schweiz verjährt Mord nach 30 Jahren, danach kann ein Täter nicht mehr verurteilt werden. Das wäre in diesem Fall bereits in fünf Jahren so weit. Dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, davon gehen die Ermittler aus. Bereits im Januar 2000, wenige Monate vor dem Knochenfund in Spreitenbach und bevor Heidi Scheuerle auch ein Fall für den Aargau wurde, sagte Wachtmeister Andreas Müller von der Kantonspolizei Thurgau in einem Beitrag von «Aktenzeichen XY ... ungelöst», dass sie inzwischen davon überzeugt seien, dass Scheuerle Opfer eines Verbrechens geworden ist.

In diesem Beitrag wurde auch gezeigt, wie sich die letzten Stunden von Heidi Scheuerle zugetragen haben könnten. An diesem Dienstagmorgen hatte sie ihre erste eigene Recherche für das Schweizer Fernsehen in Angriff genommen. Sie arbeitete als Praktikantin für ein Kulturmagazin und hätte im Museum für Gestaltung in Weil am Rhein einen 30-Sekunden-Beitrag über eine Ausstellung drehen sollen.

Dorthin wollte sie per Autostopp reisen. Diese Art der Fortbewegung bedeutete Scheuerle Freiheit und Abenteuer, auch wenn ihr die Reisespesen bezahlt worden wären. Ein Swissair-Mitarbeiter auf dem Weg nach Kloten hatte die Autostopperin mitgenommen und sie auf dem Rastplatz Forrenberg bei Winterthur wieder abgesetzt. Zur gleichen Zeit, gegen 13 Uhr, machte ein Lastwagenchauffeur dort Mittagspause. Er sah wie Heidi Scheuerle eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Zürich suchte und bemerkte kurz darauf, dass sie nicht mehr da war. Unter welchen Umständen und zu welchem Zeitpunkt genau, das liess sich nicht rekonstruieren, weil er zwischenzeitlich eine Zeitung las.

Am 10. Oktober wurde Scheuerle als vermisst gemeldet und am 12. Oktober die Vermisstenmeldung über Radio und Fernsehen verbreitet. Die Thurgauer Polizei ermittelte sofort in alle Richtungen und befragte über 300 Personen. Erst sechs Jahre später, als die Überreste in Spreitenbach eindeutig der Vermissten zugeordnet werden konnten, nahm der Fall eine neue Wendung – und wurde zu einem Fall für die Aargauer Ermittler.

So berichtete das Schweizer Fernsehen: Video: SRF

Heidi Scheuerles Fall erhält immer wieder öffentliche Aufmerksamkeit. So erschien im März dieses Jahres unter dem Namen «es unglösts Aargauer Verbräche» ein Podcast, der in Zusammenarbeit von Radio Argovia und Radio 32 entstanden ist.

In sechs Episoden werden die Hintergründe um Heidi Scheuerles Verschwinden ausgeleuchtet. Zu Wort kommt auch der leitende Staatsanwalt Beat Richner, der den Fall seit Jahren betreut. Er sagt darin: «Man hat Gewissheit, dass es einfach Delikte gibt, bei denen der Täter nicht geschnappt werden kann.» Im Moment sei es im Fall Heidi Scheuerle zwar noch so: «Aber ich hoffe, es könnte sich noch ändern.»