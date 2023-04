15 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel

Der Oster-Reiseverkehr in den Süden hat begonnen: Bereits rund eine Woche vor Beginn der Feiertage stauten sich die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Südportal bis am Samstagmittag auf einer Länge von 15 Kilometern.

In den Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt begannen am Samstag die Osterferien. Und während es im Norden stürmte und regnete, herrschte im Tessin grösstenteils Sonnenschein bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 19 Grad, wie SRF Meteo auf seiner Webseite schrieb.

Entsprechend zog es bereits am Samstag vor Ostern zahlreiche Reisende in den Süden. Gemäss dem TCS-Verkehrsmeldedienst stauten sich die Autos auf der A2 zwischen Erstfeld UR und Göschenen bereits am Samstagmorgen. Bis am Samstagmittag erreichte der Stau eine Länge von 15 Kilometern. Das entspricht einer Wartezeit von zwei Stunden und 19 Minuten.

Den Höhepunkt des Reiseverkehrs in den Süden erwarten das Bundesamt für Strassen (Astra) und der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse dann ab Mittwoch. Weil die Ferien, anders als im letzten Jahr, in mehreren Kantonen sowie in einigen deutschen Bundesländern am Osterwochenende anfangen, könnte die Staulänge vor dem Gotthard Rekordwerte erreichen. (saw/sda)