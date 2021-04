Schweiz

Alert Swiss warnt: In Dällikon (ZH) brennt eine Scheune mit Dünger ++ Explosionsgefahr

In Dällikon ZH hat am Freitagabend eine Scheune gebrannt. In der Scheune ist Dünger gelagert. Der Brand könnte daher zu einer Explosion führen. Die Bevölkerung wurde über die Notfall-App «Alert Swiss» informiert. Ausserdem sei ein Sirenenalarm ausgelöst worden.

Die Behörden raten:

Schliessen Sie Fensterläden und Storen.

Lassen Sie die Fenster offen (Druckausgleich)!

Halten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern auf

Bleiben Sie zu Hause

