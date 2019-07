Schweiz

Cabrio-Luftseilbahn steht noch immer still +++ Reparatur ist im Gang



Bild: KEYSTONE

Cabrio-Luftseilbahn steht noch immer still +++ Reparatur ist im Gang

Die Cabrio-Luftseilbahn auf das Stanserhorn steht auch am Samstagmorgen noch still. Spezialisten arbeiten an der Reparatur; der Betrieb soll am Nachmittag wieder aufgenommen werden, heisst es auf Anfrage.

Externe wie eigene Spezialisten seien am Morgen damit beschäftigt, das Lager des Umlenkrades auf der Bergstation auszuwechseln, sagte Stanserhorn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Am Nachmittag will er den Betrieb der Luftseilban auf das Stanserhorn wieder aufnehmen. Konkretere Angaben dazu konnte der Bahndirektor am Samstagvormittag noch nicht machen.

Am frühen Freitagabend hatte das Überwachungssystem der Bahn einen Nothalt ausgelöst. Der Grund war das Lager in der Mitte des grossen Umlenkrades auf der Bergstation. Dieses sei, wenn die Bahn in Betrieb ist, ständig in Bewegung. Wenn sich der Widerstand in diesem Lager erhöht, dann löse das System eben jenen Nothalt aus, sagte Balsiger.

Das war am Freitag um 18.21 Uhr geschehen. Die 33 Passagiere, die sich in den beiden Kabinen befanden, sind im überbrückten Fahrmodus an die Zielstationen gefahren worden. Zwischen 150 und 200 Personen, die sich am Freitagabend noch auf dem Berg befanden, wurden ab 20 Uhr mit Helikoptern evakuiert. (viw/sda)

Die 33 schönsten Bergseen der Schweiz Das sind die 5 Rekord-Seilbahnen unseres Landes Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter