Würge-Schlange frisst eine Taube auf offener Strasse

In der urbanen Umgebung ist man einiges gewöhnt – trotzdem rechnet man nicht damit, auf dem Weg zur Arbeit einem Raubtier zu begegnen. Genau dies erlebten aber einige Passanten in London am Samstag.

Dort verspeiste eine Würgeschlange auf offener Strasse eine Taube. Wie einige britische Medien berichten, wurde die Schlange von Vorbeigehenden gefunden. Diese warfen ihr dann eine bereits tote Taube zu, die die Schlange sogleich umfasste und zu verspeisen begann.

Die RSPCA, die britische …