Schweiz

Aargau

Nach Kokain-Kauf: SVP verordnet Luzi Stamm eine Auszeit



Bild: KEYSTONE

SVP-Nationalrat Luzi Stamm nimmt nicht weiter an der Frühjahrssession teil. Das teilte die SVP Aargau am Samstagabend mit.

Der Präsident der SVP Aargau, Nationalrat Thomas Burgherr, und Nationalrat Luzi Stamm seien übereingekommen, dass Stamm «erholungsbedingt» eine Auszeit nehme. Die SVP wünsche Luzi Stamm gute Erholung und hoffe, dass er seine Tätigkeit als Nationalrat bald wieder aufnehmen könne, hiess es weiter in der Mitteilung.

Stamm hat während der Wintersession in einem Koffer eine Million Euro Falschgeld mit in die Wandelhalle des Parlaments genommen. Das Falschgeld gehörte gemäss Stamm einem Klienten. Weil Session gewesen sei, habe er den Koffer in Bern dabei gehabt, sagte Rechtsanwalt Stamm am Freitag dem Regionalsender Tele M1. Das Geld habe er sofort von Spezialisten begutachten lassen.

Bereits Anfang Woche hatte Stamm Aufsehen erregt. Er kaufte am Dienstagabend in Bern auf der Strasse für mehr als 40 Franken ein Gramm Kokain. Er nahm das Kokain zunächst mit ins Parlament. Am nächsten Morgen meldete sich Stamm bei der Berner Kantonspolizei.

Er sei erschüttert gewesen, dass man mitten in Bern so einfach zu Drogen komme, sagte Stamm in Interviews mit verschiedenen Medien. Mit seiner Aktion wolle er die Politik aufrütteln. Die Berner Kantonspolizei klärt zurzeit ab, wie Stamm in den Besitz von Kokain gekommen ist und woher die Droge stammte.

Stamm ist seit 1991 Mitglied des Nationalrats. Er war zuerst auf der Liste der FDP gewählt worden, wechselte später in die SVP. Wegen der Altersregelung ist Stamm nicht mehr auf der offiziellen Aargauer SVP-Liste für die nationalen Wahlen am 20. Oktober. (sda)

