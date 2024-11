Nackt vor jungen Frauen? Aargauer Alt-Grossrat in Olten SO vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen SO hat am Montagmorgen der Prozess gegen einen 55-jährigen Mann begonnen. Der ehemalige Politiker soll sich zwischen 2017 und 2022 an der Aare zwischen Olten und Aarau Teenager-Mädchen und jungen Frauen nackt gezeigt haben.

Als erste Person befragte das Gericht ein Mädchen, das zum Zeitpunkt der Tat im Sommer 2022 erst 15 Jahre alt war. Sie und ihre Kollegin hätten sich zuerst «nichts dabei gedacht», als der Mann nackt in der Aare baden gegangen sagte sie. Dies komme dort vor, sagte sie.

Es sei ein «gruusiges» Gefühl gewesen, als der Angeklagte in ihrer Nähe masturbiert habe. Zudem habe er sie und ihre gleichaltrige Kollegin angesprochen und gefragt, ob sie «ihm einen runterholen» wollten. Die beiden Freundinnen flüchteten auf ihren Trottinetten.

Dem ehemaligen Aargauer Mitte-Grossrat wird neben mehrfachem Exhibitionismus auch mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen. Einigen seiner 35 Opfer soll er auch an die Brüste gefasst haben. (dab/sda)