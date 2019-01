Schweiz

Aargau

Ups, schon wieder ein Salzstreuwagen im Aargau gekippt



Ups, schon wieder ein Salzstreuwagen im Aargau gekippt

Bild: Tele M1

Erneut ist im Kanton Aargau ein Salzstreu-Lastwagen von der Strasse abgekommen und umgekippt. Nach einem Vorfall in Hägglingen am letzten Samstag geriet am Mittwoch auf der Benken-Passstrasse oberhalb von Küttigen ein solches Fahrzeug neben die Fahrbahn.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Die Strasse über den Jura-Übergang musste allerdings vollständig gesperrt werden, damit das auf der Seite liegende Fahrzeug geborgen werden kann.

Die Bergung ist aufwendig und immer noch im Gange. Ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau bestätigte eine entsprechende Meldung von «Blick online».

Am letzten Samstag war in Hägglingen AG ein Salzstreuwagen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen geraten. Er kollidierte in der Folge mit einem Weidezaun, einem Strassenkandelaber und einer Steinmauer. Der Lenker und sein Mitfahrer konnten sich mit leichten Verletzungen aus dem Unfallfahrzeug befreien. (aeg/sda)

Aktuelle Polizeibilder: Beide Lenker sahen grün

Abonniere unseren Newsletter