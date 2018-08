Stromausfall in mehreren Gemeinden im Aargau – Ursache unklar

Der grosse Tropennacht-Survival-Guide – eine Anleitung in 6 Schritten

Eine ruhige Nacht zu haben, ist gerade im Hitze-Sommer 2018 eine grosse Herausforderung. Aber keine Sorge, wir haben eine sorgfältige Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich bereit.

Das ist Maja. Maja schläft in letzter Zeit nicht so gut, denn Majas Nachbarn lassen gerne das Fenster offen und machen Radau. Deshalb nimmt Maja das Gesetz jetzt in die eigene Hand.

Maja hat immer noch heiss, das Fenster muss geöffnet werden. Zum Glück kennt sie ein bewährtes Hausmittel gegen ungebetene Gäste.

Die Hitze lässt Maja einfach nicht schlafen. Alles, was Wärme abgibt, muss weg.

Woher hast du die Guillotine, Maja? ... Maja?

Maja kann immer noch nicht einschlafen, denn die kühle Seite des …