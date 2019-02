Schweiz

Falls du gestern im Stau auf der A1 im Aargau standst – Grund war eine Schlägerei 🤔

Auf der A1 in Richtung Bern sind sich am Montag zwei Autofahrer arg in die Haare geraten. Ein 37-jähriger Deutscher und ein 27-jähriger Italiener provozierten einander so sehr, dass sie ihre Autos mitten im dichten Verkehr auf der Autobahn parkierten und aufeinander losgingen.

Der Vorfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben am Montag um 16.15 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bern auf Höhe von Muhen AG. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte ein Fahrmanöver zu gegenseitigen Provokationen mit Lichthupe, Rechtsüberholen und Drängeln geführt.

Kurz vor dem Anschluss Aarau-West bremste der Deutsche trotz freier Fahrbahn bis zum Stillstand ab und zwang dadurch den Italiener zum Anhalten. Ungeachtet des dichten Verkehrs, der nun ebenfalls ins Stocken geriet, stieg der Deutsche aus und ging zum Auto seines Kontrahenten.

Dessen Lenker verliess sein Fahrzeug ebenfalls. In der Folge entbrannte ein Streit, in dessen Verlauf der Italiener eingeschüchtert zurück in sein Auto flüchtete. Um zu entkommen, drängte er sich durch die Lücke zwischen dem Auto des Deutschen und einem Mannschaftstransporter der Armee, der auf dem Normalstreifen stand.

Dabei wurde sein Auto und das Militärfahrzeug beschädigt. Der Italiener hielt weiter vorne auf dem Pannenstreifen an und wartete auf die Polizei, die inzwischen durch einen anderen Automobilisten verständigt worden war. Der Deutsche fuhr davon und meldete sich später bei der Polizei.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte beide wegen verschiedener grober Verkehrsdelikte und nahm ihnen den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. Durch das gemäss Polizei «unüberlegte, verbotene und überdies riskante Verhalten» der beiden Lenker kam der Verkehr in Richtung Bern vollständig zum Erliegen.

Bild: Kapo AG

Gleichzeitig staute sich der Verkehr auf der Gegenfahrbahn wegen eines Fahrzeugbrandes bei Oberentfelden AG über mehrere Kilometer. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall oder die Provokationen davor beobachtet haben. (aeg/sda)

