Chauffeur parkiert nach Crash noch den Lastwagen um – dann stirbt er plötzlich

Remetschwil: Lastwagenfahrer verstirbt nach Kollision



Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer ist am Mittwoch in Remetschwil AG von der Strasse abgekommen und in langsamer Fahrt gegen einen Baum geprallt. Scheinbar unverletzt konnte der Lastwagenfahrer nach der Kollision aussteigen, das Fahrzeug umparkieren und die Polizei verständigen.

In der Folge verschlechterte sich sein Zustand jedoch, weshalb die alarmierte Ambulanz einen Rettungshelikopter anforderte, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Bild: Kapo Aargau

Wenig später verstarb der 56-Jährige vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein rein medizinisches Geschehen zum Unfall und zum Ableben geführt haben. Entsprechende Ermittlungen der Kantonspolizei sind im Gange. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete eine Untersuchung.

In seinem Lastwagen war der 56-Jährige gegen 18 Uhr auf der Zopfstrasse in Remetschwil unterwegs. Von einem nachfolgenden Autofahrer beobachtet kam der Lastwagen plötzlich von der schmalen Quartierstrasse ab und prallte in langsamer Fahrt gegen einen Baum. (sda)

