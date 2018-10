Schweiz

Aargau

Drei Personen nach Schiesserei in Oberentfelden AG notoperiert



Drei Personen nach Schiesserei in Oberentfelden AG notoperiert

Bei einer Schiesserei in einem privaten Club in Oberentfelden AG sind in der Nacht auf Sonntag drei Personen teils schwer verletzt worden. Sie befinden sich nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die kantonale Notrufzentrale erhielt gegen Mitternacht eine Meldung, wonach in Oberentfelden Schüsse gefallen seien. Die Patrouillen konnten vor dem Vereinslokal Blutspuren feststellen, welche ins Innere des Gebäudes führten.

Zeitgleich erhielt die Polizei eine weitere Meldung, dass drei Personen mit Schusswunden ins Spital eingeliefert worden seien. Die Verletzten mussten notoperiert werden, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.

Die Hintergründe der Schiesserei sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat ein Verfahren eröffnet.

Update folgt. (sda/vom)

Aktuelle Polizeibilder:

Abonniere unseren Daily Newsletter