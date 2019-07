Stadt Aarau stimmt noch einmal über das Fussball-Stadion ab

Geplantes Zürcher Fussballstadion heisst «Credit Suisse Arena» +++ Peru im Copa-Final

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Das geplante Fussballstadion in Zürich heisst ab sofort «Credit Suisse Arena». Der Vertrag zwischen der Credit Suisse und der Betriebsgesellschaft des neuen Stadions, an der der FC Zürich und die Grasshoppers zu je 49 Prozent beteiligt sind, läuft bis zehn Jahre nach der Inbetriebnahme. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass in der Arena ab der Saison 2022/2023 gespielt wird. (pre/sda)

Peru darf vom ersten Titel seit 40 Jahren träumen. Die Peruaner setzen sich im Halbfinal der Copa America in …