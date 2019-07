Schweiz

Aargau

Sexueller Übergriff am Turnfest Aarau – Kapo sucht nach Täter



Er verging sich am Turnfest an einer Frau (23) mit Krücken: Wer kennt «Mario»?

Während des eidgenössischen Turnfests in Aarau wurde eine junge Frau Opfer eines Sexualdelikts. Trotz intensiver Ermittlungen ist der Täter nach wie vor unbekannt. Mit einem Robotbild sucht die Kantonspolizei Aargau nun nach Personen, welche den Täter kennen.

Die 23-jährige Frau befand sich am Freitagabend, 21. Juni 2019, mit Freunden auf dem Gelände des eidgenössischen Turnfests im Aarauer Schachen. Gegen Mitternacht wollte sie von einem Festzelt her die Toilette aufsuchen. Beim Warten auf eine freie Toilettenkabine wurde sie von einem Mann angesprochen. Da das spätere Opfer an Krücken ging, zeigte sich der Unbekannte zunächst hilfsbereit und hielt ihr diese, solange sie sich in der Toilette befand.

Nach dem WC-Besuch gingen die beiden ein Stück zusammen, worauf der Mann die Frau plötzlich beiseite zerrte. An einer dunklen Stelle abseits des Festrummels verging sich der Unbekannte an der jungen Frau. Als sie sich wehrte, liess der Täter von ihr ab und flüchtete. Das Opfer erstattete am Tag darauf bei der Kapo Aargau Anzeige.

Beschreibung des Täters

Alter: 25 Jahre

Täter stellte sich als «Mario» vor

185 cm gross, sportliche Statur

Dunkle, gekrauste Haare; Dreitagebart

Braungebranntes Gesicht, Akne-Narben

Graues T-Shirt mit Markenlogo auf der linken Brust, Jeans, Strohhut, gelber Regenschirm

Schweizer, Zürcher Dialekt

Die Kantonspolizei sucht Personen, welche den abgebildeten Mann erkennen. Telefon: 062 835 80 26.

