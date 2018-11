Schweiz

So verlief die grossangelegte Fahndungsaktion gegen Einbrecher

Bei einer grossangelegten Aktion gegen Einbrecher hat die Polizei im Kanton Aargau 13 Personen verhaftet. 2 davon wurden nach einem Fluchtversuch und 2 weitere kurz nach einem Einbruchsversuch festgenommen.

An der koordinierten Fahndungsaktion hatten sich am Samstag rund 140 Einsatzkräfte von Kantons-, Transport- und Regionalpolizei beteiligt. Patrouillen kontrollierten zunächst Hauptachsen und Autobahnanschlüsse.

In den frühen Abendstunden richtete die Polizei dann in mehreren Gemeinden grosse Kontrollstellen ein, an denen jedes Fahrzeug angehalten und überprüft wurde. Bis in den späten Abend hinein verteilten sich kleine Teams in verschiedene Wohngebiete und hielten Ausschau nach Verdächtigten.

Auch an Bahnhöfen gefahndet

Zusätzlich zu den uniformierten Patrouillen fahndeten zivile Equipen an Hotsports wie Bahnhöfen, Innenstädten oder in Einkaufscentern nach Verdächtigen.

Einen ersten Fahndungserfolg gab es kurz nach 15 Uhr in Hunzenschwil, wo ein Personenwagen mit drei Kosovaren angehalten wurde, die sich illegal in der Schweiz aufhielten. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Kurz nach 15.30 Uhr wurde in Aarburg ein Personenwagen angehalten, in dem ein Kosovare sowie zwei Albaner unterwegs waren. Sie führten eine grössere Summe Bargeld mit sich. Bei der genaueren Kontrolle wurden im Armaturenbrett verbaut über zehn Gramm Heroin sichergestellt. Die drei Autoinsassen wurden inhaftiert.

Kurz nach 18 Uhr wurden in Oftringen zwei Albaner angehalten, die angeblich einen Spaziergang machten. Beide trugen Handschuhe und Taschenlampen auf sich und verfügten nur über sehr wenig Bargeld. Zudem gab es Hinweise auf Heroin und Kokain. Beide wurden festgenommen.

bild: kantonspolizei aargau

Nach 19 Uhr flüchtete in Küttingen ein Personenwagen, als die Insassen kontrolliert werden sollten. Bei der Flucht wurde eine Tasche mit Schraubenziehern aus dem fahrenden Fahrzeug geworfen. Der Wagen konnte nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Die beiden Georgier, die sich darin befanden, wurden verhaftet.

Um 20.20 Uhr wurde in Rupperswil ein Fahrzeug mit zwei Kosovaren und einem Italiener angehalten. Die Kontrolle ergab, dass einer der Kosovaren zur Verhaftung ausgeschrieben war.

Unmittelbar nach 23 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass in Aarau in eine Firma eingebrochen worden war. Die Polizei konnte in der Nähe des Tatortes zwei Jugendliche, einen Schweizer und einen Italiener, anhalten. Sie führten Pfefferspray, Werkzeuge, Handschuhe und eine grössere Menge Hartgeld mit sich. Abklärungen ergaben, dass die beiden vor dem Einbruchsversuch in Aarau bereits in Schönenwerd einen Einbruchsdiebstahl verübt hatten. Sie wurden verhaftet.

Die Transportpolizei konnte zudem um 17.17 Uhr in Aarau bei einer Zugskontrolle einen Jugendlichen anhalten, der aus einem Heim entwichen war. Er wurde zurückgeführt.

Anlässlich der gesamten Kontrolle wurden zudem gemäss der Polizeimeldung vier Fahrzeuglenker positiv auf Drogenkonsum kontrolliert und zwei weitere Fahrzeuglenker in angetrunkenem Zustand angetroffen.

