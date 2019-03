Schüsse auf Gemeindehaus von Oberentfelden AG – wer war's?

Schweiz

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 6 Uhr stellte ein Gemeindeangestellter Einschusslöcher an der Haupteingangstüre des Gemeindehauses in Oberentfelden AG fest.

Die Kantonspolizei Aargau rückte aus und stellte fest, dass die Eingangstüre sowie eine Beschriftungstafel - wohl durch eine Schusswaffe - beschädigt wurden.

Die Polizei stellte Projektile am Tatort sicher. Von den Tätern fehlt jede Spur. Auch die Hintergründe sind unbekannt. Der Sachschaden dürfte über 15'000 Franken betragen.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. (aeg)

