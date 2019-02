Schweiz

Das schreibt die Presse zur Zersiedelungsinitiative



«Haushoch verworfen»: Das schreibt die Presse zur Niederlage der Zersiedelungsinitiative

Das Stimmvolk hat die Zersiedelungsinitiative deutlich abgelehnt. 63,7 Prozent sagten Nein zu einem revidierten Bundesverfassungsartikel gegen die Zersiedelung. Für die Presse war die Niederlage der Jungen Grünen absehbar.

«Neue Zürcher Zeitung»

«Haushoch ist die Zersiedelungsinitiative verworfen worden. Nicht einmal einen richtigen Achtungserfolg haben die Jungen Grünen für ihren Baulandstopp erreicht. Landauf, landab, im Berggebiet, auf dem Land, in vielen Städten und Agglomerationen – nahezu einhellig heisst es Nein. (...)



Zwar haben die Initianten mit dem Kampf gegen den Schwund des Kulturlandes einen Nerv der Zeit getroffen, aber gescheitert sind sie letztlich daran, dass ihr Rezept nicht zur Lösung taugt.



Nicht überzeugen konnten die Initianten mit ihrem Hauptargument, es sei genug Bauland eingezont, man müsse es nur dorthin verschieben, wo es gebraucht werde. Die Erklärung, wie ein solcher Abtausch über Gemeinde- und Kantonsgrenzen funktionieren soll, blieb im Abstimmungskampf die grosse Leerstelle. So kumulierten sich die Stimmen all jener, welche die Initiative als zu radikal und als Hemmschuh für die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung des Landes erkannten.»

«Tages-Anzeiger»

«Ein wuchtiges Nein gehörte von Anfang an zum Betriebsrisiko der Zersiedelungsinitiative. Zu übermächtig war die Gegnerschaft, die auch Teile der Linken umfasste. Und zu wenig ausgewiesen war der Bedarf nach einem derart starren Konzept für die Schweizer Raumplanung. (...)



Das wuchtige Nein ist nun da – und dass seine Wucht keinen politischen Schaden anrichtet, darauf müssen alle hoffen, denen an der Schönheit des Landes etwas liegt. Bald beschäftigt sich das Parlament mit dem derzeit drängendsten Problem der Raumplanung: der aus den Fugen geratenen Bauerei ausserhalb der Bauzonen.



Wie dieser Zersiedelungstreiber zu stoppen wäre, dazu sagte die Initiative der Jungen Grünen nichts. Trotzdem könnte es nun geschehen, dass die Profiteure des problematischen Booms das heutige Resultat für sich nutzbar machen. (...)



Dass der heutige, sachlich richtige Entscheid des Stimmvolks dergestalt instrumentalisiert wird, gegen diese Gefahr müssen die verantwortungsbewussten Kräfte im Land ankämpfen. Die Urheber der Zersiedelungsinitiative trifft der Vorwurf, dass sie diese Gefahr mit ihrem Volksbegehren überhaupt erst geschaffen haben.»

«Blick»

«Das Schweizer Stimmvolk hat die Zersiedelungs-Initiative zerzaust. Es will die Bauland-Fläche nicht einfach auf unbestimmte Zeit einfrieren und lehnt einen Kurswechsel in der Raumplanung in Richtung Käseglocke fürs Kulturland ab.



Die Mehrheit der Stimmbürger greift eben nur zu radikalen Lösungen, wenn es nicht anders geht oder die typisch schweizerische Kompromiss-Tour nicht funktioniert. Dies ist in der Raumplanung derzeit aber nicht der Fall: «Unseren Boden schützen», wie es die Jungen Grünen forderten, will auch die laufende erste Etappe des revidierten Raumplanungsgesetzes.»

«Aargauer Zeitung»

«Die Zersiedelungs-Initiative ist gescheitert, sie hatte an der Urne nicht den Hauch einer Chance. Es ist eine Niederlage mit Ansage für die Jungen Grünen, sie hatten Bundesrat, Wirtschaft und alle bürgerlichen Parteien gegen sich. Und selbst in der SP war die Begeisterung für ihr Anliegen nicht gerade riesig. (...)



Das deutliche Ergebnis ist die Quittung für eine Initiative, die zwar gut gemeint war. Aber eben auch nicht viel mehr. Sie hat ein Thema aufgegriffen, das niemanden kalt lässt, weil es mit der Zersiedelung wie mit dem Klimawandel ist: Selbstverständlich will das erst einmal niemand. Doch die Jungen Grünen haben kein überzeugendes Rezept präsentiert. (...)



Das deutliche Nein zur Zersiedelungs-Initiative stärkt jene Kräfte, die auf möglichst grossen Spielraum beim Bauen ausserhalb der Bauzonen pochen. Sie sollten aber nicht vergessen, dass das Volk in der Vergangenheit – etwa mit dem Ja zur Zweitwohnungsinitiative oder dem ersten Raumplanungsgesetz - mehrmals unterstrichen hat, dass ihm der Landschaftsschutz sehr wohl am Herzen liegt. Die nächsten Initiativen stehen schon bereit.»

