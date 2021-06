Zürich Oerlikon kriegt ein Abstimmungs-Tram

Neueste Umfrage zeigt hart umkämpftes CO2-Gesetz und gescheiterte Agrar-Initiativen

Im Juni finden in der Schweiz Abstimmungen über fünf nationale Vorlagen statt. So befinden wir an der Urne über das Covid-, das CO2- und das Anti-Terror-Gesetz, sowie über zwei Agrar-Initiativen. Nun hat das Meinungsforschungsinstitut gfs die Ergebnisse seiner zweiten Umfragewelle veröffentlicht. Damit sind insgesamt Werte aus vier Umfragen publik. Hier der aktuelle Stand der Abstimmungs-Vorlagen:

Es sieht gut aus für das Covid-Gesetz. Ungefähr zwei Drittel der Befragten sind für eine Annahme …