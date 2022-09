Das sind die Ergebnisse der kantonalen Vorlagen

Neben vier nationalen Vorlagen wird vielerorts auch über kantonale Vorlagen abgestimmt. Hier siehst du die Hochrechnungen, Zwischenergebnisse und Schlussresultate im Überblick.

Im Kanton Zürich will man mit der Kreislauf-Initiative das nachhaltige Wirtschaften fördern und in Schaffhausen wird darüber abgestimmt, ob die Krankenkassen-Prämien für Kinder vom Staat übernommen werden sollen. In dieser Übersicht erfährst du die Hochrechnungen, Zwischenresultate und Ergebnisse der kantonalen und einiger städtischen Vorlagen:

Kanton Aargau

Im Kanton Aargau sind bisher die neun von elf Bezirken ausgezählt. Die ersten Zwischenergebnisse deuten auf eine Annahme der Verfassungsänderung über die Vertretungsregelung der Parlamentsmitglieder hin. Demnach sagten 63.92 Prozent der Stimmberechtigten Ja.

Kanton Schaffhausen

Eltern im Kanton Schaffhausen müssen auch in Zukunft selbst für die Krankenkassen-Prämien ihrer Kinder aufkommen – die Vorlage wurde mit 64.9 Prozent Nein-Stimmen vom Volk abgelehnt. Keine einzige Schaffhauser Gemeinde war für die Übernahme der Krankenkassen-Prämien durch den Bund.

Kanton Luzern

Nachdem im Kanton Luzern nun alle Gemeinden ausgezählt sind, ist das Resultat für die kantonale Vorlage zur «Unterstützung Kasernenneubau für die Päpstliche Schweizergarde im Vatikan» klar negativ. 71.5 Prozent sagten an der Urne Nein.

Kanton Bern

Laut einer Trendrechnung des SRF-Regiojournals dürfte die Initiative zur Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre deutlich abgelehnt werden.

Kanton Zürich

Die ersten Hochrechnungen zur «Kreislauf-Initiative» sprechen für eine Annahme. Um 12 Uhr besagt die erste Hochrechnung des Kantons, dass die Initiative mit 88.4 Prozent Ja-Stimmen angenommen wird. Die Volksinitiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre» wird nach ersten Hochrechnungen mit 50.3 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Kanton St. Gallen

Gemäss ersten Zwischenresultaten lehnt der Kanton St. Gallen den Sonderkredit für die Areal-Entwicklung «Wil West» mit 53.21 Prozent Nein-Stimmen ab.

Kanton Basel-Stadt

Im Kanton Basel-Stadt deutet die Auszählung der brieflichen Stimmen darauf hin, dass die «Initiative zur Verkleinerung des Regierungsrats und Abschaffung des Präsidialdepartements» mit knapp 60 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt wird. Auch zur «Teilrevision des Freizeitgartengesetzes» sagen 54.3 Prozent der brieflichen Stimmen Nein. Die brieflichen Stimmen machen im Kanton Basel-Stadt 95 Prozent aller Stimmen aus.

Kanton Waadt

Im Kanton Waadt scheint die Vorlage für eine Einführung des Justizrates angenommen zu werden. Laut ersten Zwischenresultaten sagen 64.89 Prozent der Stimmberechtigten an der Urne Ja.