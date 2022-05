Tamedia-Umfrage: Alles offen beim Filmgesetz

Auch die am Mittwoch veröffentlichte dritte Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» zeigt, dass beim Filmgesetz alles offen ist. Zwei Wochen vor der Abstimmung hätten 45 Prozent die Vorlage abgelehnt, 52 Prozent Ja gesagt und 3 Prozent waren noch unentschieden. Im Vergleich zur letzten Welle gab es zwar eine leichte Veränderung zum Ja hin. Diese liege jedoch innerhalb der statistischen Unsicherheit, heisst es in der Mitteilung.



Dagegen geniessen sowohl das Transplantationsgesetz mit 61 Prozent als auch die Abstimmung über den Frontex-Ausbau mit 64 Prozent «relativ klare Mehrheiten».



Insgesamt nahmen 10'069 Personen aus der ganzen Schweiz vom 27. bis 29. April online an der Umfrage teil. Diese wurde auf den Newsportalen von «20 Minuten» und Tamedia durchgeführt. Der Fehlerbereich liegt bei 1,6 Prozentpunkten. (abi)