Ja, Ja, Ja! Neuste Umfrage sieht bei allen Vorlagen Zustimmung

75 Prozent der Befragten befürworten die Umsetzung der globalen Mindeststeuer für Konzerne, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten zweiten Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» im Vorfeld der Abstimmung hervorgeht. 21 Prozent waren dagegen. Die Vorlage geniesst in allen Bevölkerungsgruppen eine starke Zustimmung.

Am 18. Juni stimmt die Schweiz über drei Vorlagen ab.

Am 18. Juni stimmt die Schweiz über drei Vorlagen ab. Bild: keystone/watson

