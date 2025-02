Bereits zu Beginn der Umfragewellen im Dezember hatte die Initiative einen schweren Stand. Die Befürworter der Initiative konnten laut den Umfragen nie eine Mehrheit für sich beanspruchen. Am Abstimmungssonntag bräuchten die Initiantinnen und Initianten also ein Abstimmungswunder.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Anti-Ritter-Reflex»: Weshalb Martin Pfisters Wahlchancen gar nicht so schlecht sind

Bei SP, Grünen und Grünliberalen dürfte Bauernpräsident Markus Ritter nur wenige Stimmen holen. Obwohl er bei den Bürgerlichen relativ klar führt, ist damit die Türe offen für einen Bundesrat Pfister.

In der Öffentlichkeit gilt Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter (57) als klarer Favorit, am 12. März als Nachfolger von Viola Amherd in den Bundesrat gewählt zu werden.