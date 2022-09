«Jeder, der arbeitet, hat genug Geld, um für die Pension zu sparen»

Jeder Rappen zählt: Wer früh zu sparen beginnt, hat im Alter mehr. Bild: Shutterstock

Denken Junge bereits an ihre Rente? Das sagen die Experten

Am 25. September wird in der Schweiz über eine Reform des AHV-Gesetzes abgestimmt, da der Kassenstand in Zukunft zu sinken droht. Was machen die jungen Erwachsenen, sorgen sie bereits für sich selbst vor?

Kilian Marti Folgen

Man müsste meinen, wer 20 Jahre alt ist, verschwendet keinen Gedanken an die eigene Pensionierung. Wieso auch? Es bleibt schliesslich so viel Zeit – bei Frauen sind es (aktuell noch) 44 Jahre und bei Männern 45 Jahre – bis sie ihre Arbeit niederlegen können. Und ihren gesetzlichen Rentenanspruch einfordern können.

Doch wie viel davon übrigbleibt, da scheiden sich die Geister – wenn man die aktuelle Diskussion rund um die AHV-Abstimmung verfolgt. Immer wichtiger scheint bei der Altersfinanzierung, dass junge Erwachsene selbst vorsorgen. Aber wie sehr ist ihnen das bewusst?

«Je früher, desto besser»



«Die Frage, ob die AHV noch gesichert ist, begegnet uns immer häufiger», sagt Philipp Frei, Geschäftsführer des Dachverbands Budgetberatung Schweiz. Viele Junge würden aber für tiefe Löhne arbeiten, wo sie wenig Chancen hätten, für das Alter zu sparen. Die Empfehlung der Budgetberatung lautet trotzdem: «Je früher man auch mit kleinen Beträgen anfängt, desto besser.»

Philipp Frei, Geschäftsführer des Dachverbands Budgetberatung Schweiz. Bild: zVg

Wie wichtig es ist, im jungen Alter für die Pensionierung zu sparen, weiss auch Karl Flubacher. Er ist beim Finanzdienstleister VZ Vermögenszentrum zuständig für die Region Nordwest- und Westschweiz und berät Privatpersonen seit 20 Jahren in ihren Finanzen. «Man kann sich immer weniger darauf verlassen, mit der AHV und der Pensionskasse seinen Lebensstandard im Alter beizubehalten», sagt Flubacher.

Die Lösung? Die dritte Säule. Diese sei heute extrem wichtig – speziell für junge Erwachsene. Denn mit ihrem langen Anlagehorizont bis zur Pensionierung hätten Junge den Vorteil, durch kleine monatliche Einlagen einen beachtlichen Zins zu erhalten – dank des Zinsesszinseffektes. «Es lohnt sich bereits, 200 Franken pro Jahr zu sparen – und diese in einer indexbasierten 3. Säule in Aktien anzulegen.»

Leeres Portemonnaie: Ein Szenario, das niemand nach über 40 erwerbstätigen Jahren erleben will. Bild: Shutterstock

Zwei Säule 3a-Konten



Rechenbeispiel: Wer über 40 Jahre jährlich 200 Franken in seine 3. Säule steckt, der hat insgesamt 8000 Franken eingezahlt. Mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 Prozent kommen etwas über 17'773 Franken an Zins dazu. Nicht zu vergessen ist auch der steuerliche Vorteil von 15 bis 20 Prozent, der sich kantonal unterscheidet.

Bei der Wahl der 3. Säule ratet VZ zudem von normalen 3a-Bankkonten ab, da es keinen Zins mehr gäbe – oder nur einen kleinen. «Wir empfehlen dringend indexbasierte 3a-Banklösungen, die in Aktien investieren», erklärt Flubacher. Eine Säule 3a bei einer Versicherung kann der VZ-Berater nichts abgewinnen. «Risikoschutz und sparen soll man trennen», so die Devise Flubachers.

Willen, Disziplin und Priorisierung

Ibrahim Beyeler, Gründer und Geschäftsführer der Beyeler Consulting GmbH, Pfäffikon SZ. Bild: zVg

Diesen Grundsatz teilen jedoch nicht alle Finanzexperten. «Jeder Kunde ist unterschiedlich und hat andere Bedürfnisse», sagt Ibrahim Beyeler, Inhaber des Finanzdienstleisters Beyeler Consulting. Er empfiehlt seinen Kunden, gleich zwei Säule 3a abzuschliessen; Bank und Versicherung.

«Spätestens für einen Hauskauf bringt eine Versicherung-3a viele Vorteile bei der Amortisation. Zusammen mit einer fondsbasierten Lösung bei einer Bank oder einem Vermögensverwalter ist man so optimal vorbereitet für die Pension».

Und genau in diese Richtung gehe der Trend, findet Beyeler. «Junge Menschen befassen sich immer mehr mit dem Thema Vorsorge. Viele meiner Kunden wissen schon beim ersten Gespräch, dass sie selbst etwas machen müssen, um im Alter nicht zu wenig zu haben», sagt Beyeler. Genug Geld, um für die Pension zu sparen, hätten alle, die arbeiten, ist Beyeler überzeugt.

«Ich habe Kunden, die verdienen 3000 Franken pro Monat und können sparen. Andere Kunden verdienen 10'000 Franken und haben am Jahresende nicht genug Geld, um die Steuern zu bezahlen. Es ist alles eine Frage von Willen, Disziplin und Priorisierung», sagt Beyeler. Wer sich mit Anfang 20 schon Gedanken mache zur eigenen Pensionierung, sei langfristig klar im Vorteil.