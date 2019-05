Schweiz

Analyse

So umweltfreundlich sind FDP, SVP, die Grünen, SP und GLP wirklich



Der Klimawandel macht dir Angst? Dann guck mal, wen du (nicht) wählen solltest

«Wir sind im Fall auch für die Umwelt!»

Der Ruf nach Umweltschutz und Massnahmen gegen den Klimawandel schallt in Hinblick auf die Nationalratswahlen im Oktober aus (fast) allen Schweizer Parteizentralen. Im Tenor unüberhörbar singt auch die FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi mit. Sie betont in einem Interview mit Tamedia-Zeitungen, die FDP sei keine klimafeindliche Partei: «Der Umweltschutz gehört eigentlich zur DNA des Freisinns».

Gehört der Umweltschutz tatsächlich zur DNA des Freisinns? Oder handelt es sich bei der Aussage nur um heisse Luft? Und wie sieht es bei den anderen Parteien aus?

Die Webseite ecorating.ch erfasst das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier in Umweltfragen und damit das tatsächliche Verhalten der Politiker während des Tagesgeschäfts. Also auch dann, wenn der mediale Fokus nicht auf Bundes-Bern gerichtet ist. Die Methoden der Erhebung sind transparent und können hier eingesehen werden.

Nun.

Mit 24% umweltfreundlichem Wahlverhalten hat die FDP den Umweltschutz vergleichsweise wenig «in der DNA». Unterboten wird sie nur noch von der SVP. Auch die CVP entscheidet sich im Zweifelsfall gegen die Natur (47% aller CVP-Voten waren nicht umweltfreundlich).

War das Jahr 2018 ein spezielles Jahr? Eine einmalige «bsoffne Gschicht»?

Umweltfreundliches Stimmverhalten in den Jahren 2016, 2017 und 2018 bild: watson/infogram mit daten von ecorating.ch

Nein.

In Sachen grüner Politik existiert in der Schweiz seit Jahren eine Dreiklassengesellschaft. Die Grünen, die SP und die GLP stimmen konsequent «pro Natura». Die BDP und die CVP sind Öko-Flexitarier. Die FDP und die SVP hingegen schmettern im Nationalratssaal in der Regel Umweltschutz und Massnahmen gegen den Klimawandel ab.

Und was macht Parteipräsidentin Gössi?

Dies sind nur elf der drastischsten Fälle, bei denen sich die Parteipräsidentin der FDP gegen den Umweltschutz und gegen Massnahmen, den Klimawandel einzudämmen, entschied.

Zu den Abstimmungen, in denen sich Petra Gössi für eine umweltfreundliche Politik einsetzte, gehören:

Mit ihrem Abstimmungsverhalten befindet sie sich allerdings unter dem FDP-Durchschnitt. Mit einer leichten Tendenz in den letzten Jahren zu mehr Umweltschutz.

Ob das reicht, zu behaupten, die FDP habe den Umweltschutz in der DNA?

