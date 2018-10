Appenzeller Bahnen ziehen zwei Wochen alte Züge aus dem Verkehr – zu hoher Verschleiss 🤔

Wer nicht gut genug ist für Zug, dem bleibt wenigstens Langnau ...

Nolan Diem ist in Zug nicht glücklich geworden und stürmt nun für die SCL Tigers. Langnaus Sportchef Marco Bayer hat schon den nächsten Zuger im Visier: Sven Senteler. Zug und Langnau verbindet die wohl seltsamste Handelsbeziehung der Liga.

Die SCL Tigers sind die Könige des Transferwühltischs. Fertige, grosse, teure Spieler können sie sich nicht leisten. Enzo Corvi ist für sie beispielsweise so unerreichbar wie Sidney Crosby.

Wenn der Sportchef in Langnau sein Team ergänzen will, dann sucht er auf den Transferwühltischen nach einem Sonderangebot. So eines war letzte Saison Zugs Nolan Diem (25). «Wir brauchten einen Ersatz für Albrecht» sagt der neue Sportchef Marco Bayer. «Also haben wir uns um Nolan Diem bemüht.» Die …