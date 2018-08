Er hat mit seinem Foto den Äscher weltberühmt gemacht: «Die Amerikaner haben den Himmel blauer gemacht, ich selber fotografiere lieber bei schlechtem Wetter»

Durch sein Bild des Bergrestaurants Äscher ist Peter Böhi plötzlich berühmt. Trotzdem möchte er nicht Profi-Fotograf werden. Im Interview spricht er über Bildbearbeitung und wie seine Fotografie den Weg in das «National Geographic» fand.

Sie haben ein Bild geschossen, das auf die Titelseite des «National Geographic»-Buches «Places of a Lifetime» kommt. Wie ist es, der berühmteste Fotograf der Schweiz zu sein? Peter Böhi: Das bin ich bestimmt nicht. Da gibt es ganz andere Kaliber. Ich bin und bleibe ein Hobby-Fotograf.

Trotzdem. Es gibt nicht viele Fotografen, die es in das renommierte «National Geographic» schaffen. Kennt man Sie in der Szene?Nein. Aber bei den Bergwirten in der Ostschweiz geniesse ich eine gewisse …