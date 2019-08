Schweiz

Appenzell

Mann nach mehreren Sachbeschädigungen in Herisau verhaftet



Ein 46-jähriger Mann ist am Freitagabend von der Ausserrhoder Kantonspolizei in seiner Wohnung in Herisau verhaftet worden. Der Mann soll verschiedene Sachbeschädigungen begangen und Personen verbal bedroht haben.

Kurz nach 17 Uhr ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass eine Person in Herisau Sachbeschädigungen begangen habe. Der 46-Jährige schlug demnach an einem Wohnhaus verschiedene Fenster ein, schleuderte an einem anderen Haus eine Flasche gegen ein Wohnzimmerfenster, beschädigte ein Fahrzeug und bedrohte Personen verbal, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Ausserrhoden heisst.

Anschliessend zog sich der Mann in seine Wohnung zurück. Kurz nach 21 Uhr konnte der mutmassliche Täter in der Wohnung durch die aufgebotene Interventionseinheit überwältigt und in Polizeigewahrsam genommen werden. Die Abklärungen zu den Tathintergründen sind zurzeit im Gange, wie es weiter heisst. (aeg/sda)

