Die Armee vermisst 1500 Schuss Munition

GoT-Star Natalie Dormer meint: «MeToo war absolut notwendig!»

Die britische Schauspielerin war mit der Mädchen-Mystery-Serie «Picnic at Hanging Rock» in Zürich und hatte ein paar Minuten für uns Zeit.

Vor einem Jahr hat die MeToo-Bewegung ihren Anfang genommen. Was ist Ihr Fazit?Keines natürlich! Wir sind ja noch lange nicht am Ende. MeToo war absolut notwendig, es geht nichts über die Geschlechtergleichheit! Die Frage ist: Wie werden sich all die neuen Konstellationen, die jetzt in der Filmindustrie entstehen, all die Stoffe, die jetzt geschrieben und die Filme, die gedreht werden, langfristig auswirken? Werden wir damit bis in drei, vier Jahren wirklich etwas verändert haben?

Sie wirken …