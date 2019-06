So will Amherd das VBS zum Öko-Vorzeigedepartement umbauen

50 Liter Regen und Stürme mit bis zu 110 km/h: So wütete das Unwetter über der Schweiz

Ein Unwetter mit Sturm und Starkregen sowie vereinzelt Hagel ist am Samstag über Teile der Schweiz gefegt. In Genf kam eine Touristin bei einem Bootsunfall ums Leben. In Freiburg rückte die Feuerwehr 40 Mal aus. Zwei Festivals wurden vorsorglich evakuiert.

In der Schweiz fegte ein Unwetter mit Sturm vom Genfersee durchs Mittelland, über die Zentral- und Ostschweiz bis zum Bodensee, teilweise mit mehr als 110 Kilometern pro Stunde, wie Meteoschweiz mitteilte. Die Regenmengen lagen weitherum bei 20 bis 35 Litern pro Quadratmeter, in Cossonay VD gingen innert zwei Stunden rund 50 Liter nieder.

Der Betrieb am Flughafen Zürich musste kurz vor 20 Uhr gestoppt werden. Wegen hoher Blitzaktivitäten ging eine halbe Stunde gar nichts mehr. Fünf Flüge …