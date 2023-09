Patrouille Suisse flog in Zug ohne Bewilligung

So habe die Patrouille Suisse von der Stadt Zug gar keine Bewilligung erhalten. «Es ist weder ein Gesuch der Armee eingegangen, noch hat die Stadt Zug eine Bewilligung erteilt», wird Stadtpräsident André Wicki im Beobachter zitiert.

Professor Oliver Strijbis über die grösste Überraschung der watson-Wahlbörse, den Frauenanteil und über eine historische Änderung.

Herr Strijbis, was hat Sie als Professor an den Resultaten der watson-Wahlbörse am meisten überrascht?

Oliver Strijbis: Dass die Grünen Probleme haben. Der Klimawandel ist nach wie vor ein riesiges Thema – ich bin deshalb davon ausgegangen, dass die Grünen ihre Gewinne von 2019 festigen können. Doch die Grünen dürften verlieren.