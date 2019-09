Dämpfer für Viola Amherd – Sicherheitspolitiker wollen Kampfjet-Gegengeschäfte aufstocken

Nimmt dein Handy-Hersteller Updates ernst? Diese 3 Grafiken zeigen es auf einen Blick

Verspätete oder ganz ausbleibende Updates sind bei Android-Smartphones seit Jahren ein leidiges Thema. Wir zeigen, welche Gerätehersteller diesbezüglich vorbildlich sind.

Für die einen sind System-Updates einfach nur lästig. Andere können sie nicht schnell genug auf ihren Smartphones haben. Für Letztere dürfte die aktuelle Studie der Marktforschungsfirma Counterpoint interessant sein. Eine Bemerkung vorweg: Berücksichtigt in der Studie wurden die zehn grössten Hersteller von Android-Smartphones (was Apple, Fairphone etc. ausschliesst). Google würde das Ranking eigentlich anführen, spielt aber mit seinen Pixel-Phones ausserhalb der USA so gut wie keine …