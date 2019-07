Schweiz

Durchfall in der Armee: Nun hat es auch Dutzende Rekruten in Bière erwischt



Nun haben auch in Bière Dutzende Rekruten Durchfall – Armee steht vor einem Rätsel

Auch auf dem Waffenplatz in Bière im Waadtland kämpfen Dutzende Rekruten mit Durchfallproblemen. Die Lage ist aber deutlich weniger schlimm als in Jassbach BE, wo am Donnerstag fünfzig Armeeangehörige in Spitäler gebracht werden mussten.

Nach Armeeangaben hatten sich in den vergangenen Tagen rund dreissig Rekruten mit Magen-Darm-Beschwerden gemeldet. Armeesprecher Stefan Hofer bestätigte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des Onlineportals blick.ch.

Mittlerweile gehe es den meisten Rekruten besser. Von den dreissig Betroffenen habe keiner das Spital aufsuchen müssen. 17 Rekruten befänden sich auf dem Zimmer und zwei auf der Krankenstation. Alle anderen seien wieder im Einsatz.

Die Ursache der Erkrankung sei noch unklar und werde untersucht, sagte Hofer weiter. Eine virale Ursache könne ausgeschlossen werden. (cma/sda)

