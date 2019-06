Der Armee gehen die Soldaten aus – und Schuld sei der Zivildienst

Das soll der erste 360-Grad-«Infinity Pool» werden – er steht auf einem Hochhaus in London

No. Fucking. Way. Wer sich in diesen Pool wagt, muss lebensmüde sein. Aber wird so etwas überhaupt gebaut werden dürfen?

CNN berichtet über den weltersten 360-Grad-Infinity-Pool, der angeblich auf einem Hochhaus in London geplant ist. Auf rund 200 Metern Höhe, absolut durchsichtig.

Der Pool bestehe nicht aus Glas, sondern gegossenem Acryl, da dieses Material Licht mit einer ähnlichen Wellenlänge wie Wasser durchlässt, so dass er perfekt klar aussehe. 😳

Wie zum Teufel kommt man/frau da hoch?

Antwort …