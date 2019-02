Kampfjetkauf: Viola Amherd stoppt Parmelins Pläne – vorerst

Benfica siegt dank Seferovic bei «Gala» – Arsenal verliert in Weissrussland

Haris Seferovic trifft nicht nur in der portugiesischen Liga wie am Fliessband. Der Schweizer Nationalstürmer erzielt Benficas Siegtor beim 2:1-Erfolg über Galatasaray in Istanbul.

Galatasaray Istanbul - Benfica Lissabon 1:2 (0:1)SR Gil Manzano (ESP). - Tore: 27. Salvio (Handspenalty) 0:1. 54. Luyindama 1:1. 64. Seferovic 1:2. - Bemerkungen: Galatasaray Istanbul ohne Derdiyok. Benfica Lissabon mit Seferovic.

BATE Borissow - Arsenal 1:0 (1:0)SR Jovanovic (SRB). - Tor: 45. Dragun 1:0. - Bemerkungen: …