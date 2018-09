Schweiz

Hotel in Grenchen SO steht in Flammen



Bild: screenshot twitter/blick

Hotel in Grenchen SO steht in Flammen

Am Mittwochabend ist im Zentrum in Grenchen SO ein Brand ausgebrochen. Gemäss dem Blick soll das Hotel Passage am Marktplatz 7 nach einem Blitzeinschlag in Brand geraten sein.

Brand im Zentrum von Grenchen SO: Hotel Passage steht in Flammen https://t.co/LPQU6mCd90 pic.twitter.com/6YGHxsqyNB — Blick (@Blickch) 12. September 2018

Update folgt.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter