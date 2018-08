Schweiz

Zwei Wanderer sterben bei Bergunglück im Tessin



Bild: KEYSTONE

Sturz in Eisspalte – zwei Wanderer sterben bei Bergunglück im Tessin

Zwei Wanderer haben am Samstag am Piz Adula im Tessin ihr Leben verloren. Die Opfer sind Schweizer im Alter von 56 und 47 Jahren, die im Mendrisiotto lebten, teilte die Tessiner Polizei am Samstagabend mit.

Nach vorläufigen Angaben stürzten beide Männer in der Adulajoch Region aus noch unbekannten Grund etwa 60 Meter in eine Eisspalte.

Hilfsmassnahmen seien wegen des schlechten Wetters und des Unfallortes besonders schwierig, fügte die Polizei hinzu. Rega und Heli Bernina standen im Einsatz. (sda)

