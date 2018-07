«Wie ein Kartenhaus»: Drei Stockwerke der Genfer Kirche «Sacré Coeur» eingestürzt

Schweiz

Drei Stockwerke der Genfer Kirche «Sacré Coeur» bei Brand eingestürzt



In der Kirche Sacré Coeur in Genf ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen: Drei Stockwerke der Kirche im Stadtteil Plainpalais sind eingestürzt. Gemäss Feuerwehr- und Rettungsdienst (SIS) ist der Einsturz des gesamten Gebäudeinneren «unvermeidlich».

«Es ist wie ein Kartenhaus»

«Es ist wie ein Kartenhaus», sagte Frédéric Jaques vom SIS gegenüber den Medien. Auch das Dach droht einzubrechen. Es bestehe jedoch keine Gefahr für die Aussenwände des Gebäudes.

L'église du Sacré-Coeur dans le quartier de Plainpalais à Genève est actuellement en feu pic.twitter.com/qzaLY0sFqU — RTSinfo (@RTSinfo) 19. Juli 2018

Zwar konnte die Feuerwehr noch nicht das ganze Gebäude überprüfen, Opfer sind bisher aber keine bekannt - können laut Feuerwehr aber auch nicht ausgeschlossen werden. Vorsichtshalber wurde auch eine nahe gelegene Bank evakuiert.

Die Feuerwehr ist mit 50 Männern und 23 Fahrzeugen im Einsatz. Das Gebiet rund um die Kirche ist abgesperrt. (sda/kün))

