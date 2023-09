Der Preisüberwacher interveniert: So teuer ist Parkieren in den Schweizer Städten

Ein Blick in die Zahlen zeigt, dass Parkieren für Anwohner:innen in den Schweizer Städten nicht überall gleich teuer ist. Deshalb reagiert nun der Preisüberwacher Stefan Meierhans: «Aus meiner Sicht sollte man mit Gebühren grundsätzlich keinen Gewinn machen», sagt er zum SRF. Doch wie viel ist zu viel? Um diese Frage hat Meierhans eine neue Berechnung angestellt: Alles über 400 Franken ist zu teuer.

Diese Berechnung dürfte vielen Städten, die dem stetig steigenden Autoverkehr eigentlich mit Preiserhöhungen fürs Parkieren entgegenwirken wollen, ein Dorn im Auge sein. Doch Meierhans verteidigt sein Anliegen: «Reiche haben selber eine Garage oder einen Einstellhallenplatz. Inhaber von Anwohnerparkkarten sind meist Leute, die Schicht arbeiten oder in speziellen Berufen und ein kleineres Portemonnaie haben.»

In der blauen Zone darf eigentlich nur für zwei Stunden parkiert werden, ausser man besitzt eine Parkkarte. Bild: keystone

So teuer ist Parkieren in Schweizer Städten

So seien teure Parkkarten in den Städten unsozial, weil sie häufig eher die ärmere Bevölkerung treffe. Zudem befänden sich die Parkzonen auf öffentlichem Grund, der quasi an seine Inhaber vermietet werde.

Deshalb will der Preisüberwacher auf alle die Städte zugehen, in denen jährliche Parkkarten für Anwohner mehr als 400 Franken kosten. So viel kosten sie in den 20 grössten Schweizer Städten:

Winterthur: 710 Franken Luzern: 600 Franken Chur: 600 Franken Uster: 540 Franken Lausanne: 500 Franken Lugano: 480 Franken Bellinzona: 480 Franken Schaffhausen: 420 Franken Sion: 420 Franken Freiburg: 396 Franken St. Gallen: 360 Franken Köniz: 360 Franken Biel: 330 Franken Zürich: 300 Franken Basel: 284 Franken Bern: 264 Franken Thun: 220 Franken Genf: 200 Franken Vernier: 200 Franken La Chaux-de-Fonds: 25 Franken

Preisliche Unterschiede

Besonders günstig ist das Parkieren für Anwohner in La Chaux-de-Fonds. Hier wird nach einem Volksentscheid von 2011 nur noch die Verwaltungsgebühr verlangt. In eine andere Richtung geht die Stadt Zürich. Hier will die Regierung die Gebühren von 300 auf 540 Franken erhöhen, eine definitive Entscheidung des Gemeinderates steht aber noch an.

Doch es geht noch teurer: In Winterthur bezahlen Anwohner:innen sogar 710 Franken. Allgemein zeigt ein Preisvergleich von Comparis von 2020, dass besonders im Kanton Zürich viel Geld fürs Parkieren verlangt wird. In Rapperswil kostet eine Parkkarte demnach 1000 und in Wetzikon gar 1080 Franken. (leo)