Schweiz

Auto

So heftig schneit's gerade in Bad Ragaz



So heftig schneit's gerade in Bad Ragaz

In der Stadt Zürich fiel in der Nacht auf heute ein bisschen Schnee. Mittlerweile ist es strahlend schön. Doch falls du heute Morgen in Richtung Chur unterwegs bist, dürfte sich das ziemlich schnell ändern. In Bad Ragaz gab es um 8:30 Uhr heftige Schneefälle. Die Autobahn verwandelte sich innert Minuten in eine weisse Piste, wie ein Video zeigt.

Wer also auf dem Weg von St.Gallen oder Zürich nach Graubünden unterwegs ist, sollte sicherheitshalber schon mal mehr Zeit einberechnen. Wie SRF Meteo meldet, wird das Wetter allerdings auf den Nachmittag besser und es scheint vielerorts auch einmal länger die Sonne.

Am Morgen fällt noch stellenweise etwas #Schnee❄. Tagsüber Bewölkungsauflockerung, vielerorts scheint mal länger die Sonne. Im Westen gegen Abend wieder Wolken. 3 Grad. ^is pic.twitter.com/V57XU4l38l — SRF Meteo (@srfmeteo) 29. Januar 2019

(jaw)

Die Wucht und Pracht des Schnees in 28 Bildern

Abonniere unseren Newsletter