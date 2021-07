Schweiz

Stau am Gotthardtunnel wächst erneut auf 11 Kilometer an



Die Reise in den Süden wird auch am Montag für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe: Nach dem Mittag hat sich der Verkehr zwischen Erstfeld und Göschenen auf einer Länge von 11 Kilometern gestaut. Bereits am Wochenende kam es zu langen Wartezeiten.

Der Zeitverlust auf dem Weg in den Süden beträgt derzeit eine Stunde und 40 Minuten, wie der TCS twitterte. Die Einfahrt Göschenen ist zu.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 11 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 19, 2021

Der Beginn der Schulferien in den Kantonen Zürich und einigen Regionen im Aargau hatte bereits am Wochenende für Staus vor dem Nordportal gesorgt. Am Samstag war die Blechlawine vor dem Nordportal auf 15 Kilometer angewachsen, ein Rekord seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Wartezeit betrug zweieinhalb Stunden. Am Sonntag erreichte der Stau eine Länge von 11 Kilometer. (sda)

