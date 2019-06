Schweiz

Auto

Selbstfahrender Bus in Schaffhausen rammt Velofahrerin



Bild: KEYSTONE

Selbstfahrender Bus in Schaffhausen rammt Velofahrerin

Am Sonntagnachmittag prallte eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin mit einem selbstfahrenden Bus in Schaffhausen zusammen. Die Velofahrerin wurde durch den von der Haltestelle losfahrenden Bus überrascht und prallte in dessen Fahrzeugfront. Die 72-Jährige musste darauf ins Spital gebracht werden.

Seit März 2018 verkehrt in Neuhausen am Rheinfall ein selbstfahrender Elektrobus. Der Pilotversuch wird von der ETH-Zürich begleitet. Ob der Unfall einen Einfluss auf den Pilotversuch hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

(ohe)

Abonniere unseren Newsletter