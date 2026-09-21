wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Diesel bei 2.46 Franken – Treibstoffpreise in der Schweiz steigen weiter

Vier Zapfpistolen an einer Zapfsaeule, aufgenommen am Freitag, 18. September 2026 in Zuerich. Aufgrund anhaltender Spannungen auf den globalen Rohoelmaerkten hat der durchschnittliche Dieselpreis an d ...
Wer an die Zapfsäule muss, muss derzeit tief in die Tasche greifen.Bild: keystone

Diesel bei 2.46 Franken – Treibstoffpreise in der Schweiz steigen weiter

21.09.2026, 11:4921.09.2026, 11:49

Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind weiter gestiegen. Ein Liter Diesel kostet mittlerweile im Schnitt 2.46 Franken und damit nochmals fünf Rappen mehr als Ende vergangener Woche, als bereits ein neues Allzeithoch erreicht worden war.

Auch Benzin wurde teurer, wie aus den am Montag publizierten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) hervorgeht. Der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 stieg um vier Rappen auf 2.14 Franken je Liter. Für Bleifrei 98 werden im Schnitt 2.25 Franken verlangt, ebenfalls vier Rappen mehr als zuvor.

Beim Diesel hat sich der Preisanstieg damit nochmals beschleunigt. Erst vergangene Woche hatte der Preis mit 2.41 Franken den bisherigen Rekord von 2.40 Franken aus dem Jahr 2022 übertroffen.

Die hohen Preise sind unter anderem eine Folge der angespannten Lage auf den internationalen Treibstoffmärkten und der Transportprobleme in der Schweiz. Das Niedrigwasser auf dem Rhein verteuert weiterhin die Einfuhr.

Immerhin hat sich die Versorgungslage inzwischen verbessert. Die Raffinerie in Cressier läuft wieder, womit die Versorgung laut Angaben des Bundes vom Montag wieder über die regulären Kanäle sichergestellt ist. Weitere Bezüge aus den Pflichtlagern seien derzeit nicht nötig, hiess es.

Auch an den internationalen Ölmärkten gab es zuletzt etwas Entspannung. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent sank am Montag um rund 2 Prozent auf knapp 102 Dollar. Bis sich solche Bewegungen an den Schweizer Zapfsäulen niederschlagen, kann es allerdings dauern. (pre/sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Auto-Quartett
1 / 7
Auto-Quartett
Auto-Quartett
quelle: nordwestschweiz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schlägereien und lange Schlangen an Tankstellen – Russland fehlt das Benzin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
19 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
19
Grenzwache stellt in Mumpf AG zweieinhalb Kilo Kokain sicher
Eine mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat in Mumpf AG rund zweieinhalb Kilogramm Kokain in einem Auto sichergestellt. Der Lenker, ein 40-jähriger Deutscher, war zur Verhaftung ausgeschrieben.
Zur Story