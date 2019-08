Schweiz

Auto

Alle Infos: Seelisbergtunnel und Gotthardtunnel Richtung Norden gesperrt



Gotthard-Chaos: Verkehr fliesst langsam wieder +++ Stau noch immer kilometerlang

Am späten Samstagnachmittag war die Fahrt in den Süden über die Zentralschweiz zeitweise nicht mehr möglich. Wegen eines fehlerhaften Brandalarms hatte die Polizei den Seelisbergtunnel komplett gesperrt. Wegen anschliessender Staugefahr wurde auch der Gotthardtunnel in Richtung Norden gesperrt. Warum der Brandalarm ausgelöst wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Kurz nach 19:00 Uhr gab die Polizei die linke Fahrbahn des Seelisbergtunnels schliesslich wieder frei. Auch der Gotthardtunnel ist nun wieder befahrbar. Damit ist der Weg Richtung Norden wieder offen. Allerdings stauen sich die Fahrzeuge vor dem Seelisbergtunnel auf einer Länge von rund 10 Kilometern. Reisenden Richtung Zürich, Basel und Luzern als auch Richtung Chiasso und Italien wird empfohlen via A13 San Bernardino ausweichen.

Bereits vor einigen Tagen wurde die Axenstrasse wegen eines Felssturzes komplett gesperrt. Sie bleibt voraussichtlich rund acht Wochen gesperrt.

Update folgt ...

(pls)

Abonniere unseren Newsletter