Bachelorette Andrina knutscht sich durch den Liebes-Dschungel



bild: 3plus

Bachelorette Andrina knutscht sich einmal quer durchs Liebes-Dickicht

Sei's drum.

Endlich sagt es mal jemand! An Kennys Hinterkopf hängt ein «fucking naked squirrel».

Das findet zumindest der Drill Instructor, den Andrina für ihre Boys bestellt hat.

bild: 3plus/watson

Leider hat er aber nie so ein Gesicht gemacht wie der Drill Instructor im gleichnamigen Wikipedia-Eintrag.

Guckt euch dieses prächtige Beispiel eines Fletsch-Mauls an! bild: wikimedia

Dieser Wahnsinn in den Augen, die Aggro-Adern am Hals! bild: wikimedia, etwas aufgehellt

Für «soft cocks» gibt's halt nur eine Softversion. Darum hat sich Tom auch auf der Stelle verliebt in den Trillerpfeifen-Mann, was seinen sofortigen Heimflug zur Folge hatte.

bild: 3plus

Gut, vielleicht war es nicht Liebe, sondern eher ein bisschen das Gegenteil, aber bei gewissen Leuten liegt das ja nah beieinander. Jedenfalls war so viel Spannung zwischen den beiden, hätte da ein dritter dazwischengefunkt, Lebensgefahr! Sofortiger Stromschlag! Dornröschenschlaf für immer!

Der Trillerpfeifenmann nämlich befahl dem Tom: «Halt deine fucking Fresse!»

Und der Tom fand seinerseits: «Halt doch du deine fucking Fresse!»

Dann hat Tom dem Trillerpfeifenmann den Stinkefinger gezeigt, woraufhin der Tillerpfeifenmann gedroht hat, Tom seinen Finger ganz tief in den Arsch zu schieben.

Und dann kam der Kuss.

bild: watson/3plus

Umfrage MOMENT ... Welcher Finger soll in welches Hinterteil geschoben werden? Toms eigener Finger in sein eigenes Hinterteil.

Der Finger vom Trillerpfeifen-Mann in Toms Gesäss.

Der Finger des jeweils anderen gleichzeitig in den jeweils eigenen Po.

Ich bin reichlich verwirrt.

Der Finger deiner Mutter!

Ok, wäh. Jetzt reicht's.

Abstimmen 2 Toms eigener Finger in sein eigenes Hinterteil. 0%

Der Finger vom Trillerpfeifen-Mann in Toms Gesäss. 0%

Der Finger des jeweils anderen gleichzeitig in den jeweils eigenen Po. 0%

Ich bin reichlich verwirrt. 0%

Der Finger deiner Mutter! 0%

Ok, wäh. Jetzt reicht's. 0%

Ah nein.

Dann kam Toms Rausschmiss. Weil er sich den Befehlen des Trillerpfeifenmanns widersetzt hat. Weil natürlich alles wieder nur um Andrina ging, die ihre Jungs beim wahren Mannsein zuschauen wollte.

«Welli Frau häts nöd gern, wenn Männer richtigi Männer chönd si.»

Heisst: Tu so, als wäre Krieg, robb' dich durch den Schlamm und donnere deine Weichteile auf den sogenannten «Eierkiller».

bild: 3plus

gif: watson

Und bekomme dann zum Dank ein Doppeldate, an dem hinter dir ein Knigge-Kellner steht, der dir bei jedem Bissen sagt, was du falsch machst.

Denn schliesslich will Andrina einen Kerl mit Manieren. Einen, der weiss, dass man selbst die winzigste Mousse – einen Mousse-Klecks quasi – erst mit dem Gäbeli schneidet, um diesen dann mit dem Löffeli häppchenweise zum Mund zu führen. Und wehe dieser Mund geht dem beladenen Löffeli ein Stück weit entgegen!

Andrina will einen echten Mann. Einen, der ohne Nachzudenken irgendwelchen Befehlen Folge leistet. Warum sich nicht gleich ans Milgram-Experiment wagen?

bild: 3plus

Andrina will offensichtlich so einen wie Kenny. Einen Kerl, dessen Einfallsreichtum fast so weit reicht wie derjenige der Sahara. Und so wandert man tagelang durch diese staubtrockene Eintönigkeit auf der Suche nach einer Oase, und alles, was man bekommt, sind Kennys durstige Lippen, die unaufhörlich nach Andrinas verlangen. Und dies mit so einer kraftlosen, elendiglich schlaffen Zunge, die bei jedem Wort erst träge ins Speichelbad rutscht, damit die schmierigen Sätze auch hübsch angefeuchtet und mit einer überzarteten Hauchigkeit aus seinem Munde hinausgelispelt werden können.

«Dörfi no en Kuss gad, han dini Lippe vermisst.»

Ja, das darf Champagnerhaar-Kenny. Was will man in einem Rosengarten auch anderes machen.

bild: 3plus

Allmählich aber wird seine Lippen-Fixiertheit etwas beängstigend.

Andrina: «Ich merk scho, dass irgendwie öppis knischteret zwüschet eus.»

Kenny: «Schmetterling ...» (100 Punkte für Kenny, was soll auch sonst knistern!)

Andrina: «... Wenn mir eus so tüüf id Auge lueget, denn isch verbi.»

Kenny: «Und vor allem d'Lippe, hä ...»

... Ja, hä ... gif: watson

Er sagt Andrina zwar «du gfallsch mir mega guet mit allem», aber meinen tut er ... Wir wissen es alle.



Er hüllt sie in sein Sakko, will aber ... Hach.

Obacht, die gierigen Lippchen sind stets gefährlich geschürzt! bild: 3plus

Und was macht nur das Eichhörnchen an Kennys Hinterkopf während der ganzen Küsserei?

bild: watson/3plus

Wir können von Glück reden, hat der Bodensee (Cedric) inzwischen mit seiner Zunge alles wieder schön weggeschwemmt.

Nein halt, erst war da ja noch Fabio dran! Fabio hat Kennys Spuren verwischt, während Bodensee sich dann Fabios Hinterlassenschaften annahm. Eventuell hatte es in den Mundwinkeln auch noch ein paar Reste von Kennys Kusstätigkeit, das kann man nun wirklich nicht genau sagen.

bild: 3plus

bild: 3plus

Levin und auch Danilos kreisrundes Zuckermündchen gingen dieses Mal leer aus, Dragan flog ganz und der ungeküsste Jay blieb weiterhin ungeküsst, dafür hat Andrina jetzt endlich den «wahren Jay» kennengelernt. Einen Jay mit nassen Hosen. Was man nicht alles für die Bachelorette tut.

bild: 3plus

Und damit die Muskeln während der Balzzeit nicht einfallen, muss im Freiluft-Studio ordentlich nachgepumpt werden. Hier wird dann auch der eigentliche Wettkampf ausgetragen:

Kenny (again): «Ihri Lippe sind so süess, ich han nöd chöne widerstah.»

Jay: «Mis Date chunt schono.»

Kenny: «Mit somene lauchige Körper glaubi nöd.»

Jay: «Lauchige Körper!? En lauchige Körper seisch du mir!?»



bild: watson/3plus

Bei näherer Betrachtung ist Jays Körper tatsächlich ungewöhnlich lauchig. Die Frage ist nur: Will man ihm deshalb Eichhörnchen-Hinterkopf-Kenny mit dem Lippenkomplex vorziehen?

Die Antwort: gif: watson

Andrina soll einfach endlich den Bodensee wählen. Auch wenn sie noch nicht ganz bis zum Grund runtersehen kann. Sie verlangt doch dauernd nach Action und Abenteuer und dann kriegt sie bei ein bisschen trübem Wasser gleich weiche Knie?!

Wehe sie schlottert deshalb geradewegs in diese seichten Kandidaten-Pfützen hinein!

bild: 3plus

Und krönenden Abschluss – Angelinas kleines Videöchen Video: watson

