Sind sie ein Paar? Eric und Yara beim «Bachelorette»-Talk auf Adelas Sofa. Bild: 3plus

Bachelorette

Yara und Eric: Wurde dieses Puzzli wirklich richtig zusammengesetzt?!?

Was passiert, wenn man ein Puzzliteili in eine Stelle würgt, wo es überhaupt nicht hingehört?

Möglichkeit 1: Man zwängt und presst und quetscht so lange, bis es irgendwie doch reingeht.

Möglichkeit 2: Man nimmt es raus und es bleibt ein Loch zurück, das man nicht füllen kann, weil man das passende Stück nicht findet.

Möglichkeit 3: Man ersetzt es durch ein anderes, das ebenfalls nicht passt, sich aber ohne jeglichen Kraftaufwand einfügt.

Möglichkeit 4: Man ersetzt es durch das richtige, das man vorher für das falsche hielt und dann tadaaaaaa! Was für ein Bild. Was für eine Stimmigkeit, was für ein Gefühl!

Ist Yara nun endlich richtig vollständig? Bild: 3plus

Wenn wir dieses Puzzlimodell nun auf Yara übertragen, heisst das konkret: Sie hat sich für Möglichkeit 4 entschieden.

Und das wiederum bedeutet: Eric ist nicht mehr.

Also er ist natürlich schon noch, aber nicht mehr ihr Lover.

Dabei hat Yara fest geglaubt, dass Eric ihr fehlendes Puzzliteil sei. So verliebt waren die beiden, niemand hat auch nur den Hauch eines Zweifels an der Echtheit dieser Gefühle gehabt, die Eric mit seinen Tränen auch immer wieder herzzerreissend zementierte.

... gif: watson

Doch das war in Thailand. Zwischen Kerzen, Rosen und hübsch drapierten Picknickdecken ist dieses Feuer entfacht worden. Dann aber kam die Schweiz wie eine gnadenlose Löschdecke über die junge Liebe und erstickte ihre zarten Flämmchen.

Es rauchte noch für ein Weilchen und diesem Rauch entstieg nun plötzlich ein ganz anderer, den wir aber alle kennen, weil er nämlich der Zweitplatzierte war:

Wir erinnern uns: Suajb mit Feder und Eric ohne Feder auf dem Schiff der letzten Rose. bild: 3plus

WAAAAS?!!?

JA.



SUAJB UP!

Und zack sitzt auf Erics Platz der Suajb. Bild: 3plus

Wir erinnern uns auch an diesen ersten Kuss mit dem nachträglichen Herumgekicher, das also schon auch sehr verliebt aussah ... bild: 3plus

Dennoch ...

Ist das zu fassen?!

Eric fasst es nicht so ganz. bild: 3plus

Der arme Tropf muss davon aber auch noch auf Adelas Talk-Sofa erfahren. Weil Yara und Suajb es so für das Beste hielten.

Oder die Regie. Um noch ein letztes Mal an Erics Tränen heranzukommen. Sich zu laben an diesem salzigsüssen Trauerwasser.

Aber nix da.

Die gibt er ihnen nicht.

Stattdessen sagt Eric, er freue sich und finde es schön, dass die beiden zueinander gefunden haben. Eric sagt auch, dass es ihm wehtut, aber dass er mit Yara abgeschlossen habe, dass er aufgehört habe zu kämpfen, wenn er nicht gewinnen kann.

Und dann muss er rübersitzen zu Adela, noch immer im Schockzustand, macht Österreich Platz für Solothurn (das wird das «Oltner Tagblatt» freuen!), weicht Eric dem Teili, das sich ohne Gewürge einfach so in Yaras Puzzli einzufügen scheint.

Yara und Suajb also. Yasu. Suya. Jbra. Wie auch immer. Wir hoffen, es hält für die Ewigkeit!

(rof)